Bisceglie-Avellino | le probabili formazioni

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua l’assalto al secondo posto. Dopo le tre vittorie consecutive, l’di Piero Braglia, affrontano nel primo turno infrasettimanale il. Formazione ferita dopo la sconfitta (3-1) arrivata con la Cavese. Sconfitta che è costata cara al tecnico Giovanni Bucaro sostituto da Aldo Papagni. Il tecnico toscano dovrebbe adottare un turnover ragionato in ottica di febbraio davvero temibile. In meno di ventuno giorni, l’, affronterà cinque gare. Davanti al confermato Forte non ci sarà Miceli fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Dentro Silvestri, Dossena e Illanes. A centrocampo possibile chance dall’inizio per De Francesco visto che Aloi è diffidato. In avanti Santaniello supporterà Bernardotto. Non figura nella lista dei convocati Errico. Le ...

