Billie Eilish | 5 motivi per innamorarsi del documentario «The World’s a Little Blurry» fin dal trailer

team_world : Svelate le nomination dei #KCA2021 che si terranno il prossimo 13 marzo a Los Angeles. Tra tanti i nominati anche… - RadioStudioStar : Billie Eilish spoiler del nuovo album - l0velyh0stage : e pensare che nel mondo c’è chi dice che billie eilish sussurra - SAonlinemag : In questa seconda anticipazione vediamo la popstar al lavoro assieme all'inseparabile fratello @finneas ma anche il… - Ary1797 : RT @Radio105: Chi non vede l'ora che esca il nuovo album di @billieeilish??? #BillieEilish #3febbraio #Radio105 -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish

Cutler Ad una settimana dalla condivisione di Lo Vas a Olvidar , il brano/videoclip che l'ha vista duettare con Rosalía , torniamo a parlare diper via del nuovo trailer che anticipa l' ...... I Croods 2: Una Nuova Era) Emma Stone (Eeep, I Croods 2: Una Nuova Era) Justin Timberlake (Branch, Trolls World Tour) MUSICA: Artista Femminile preferita: Ariana Grande BeyoncéKaty ...Segnati questa data, perché il 26 febbraio arriva su Apple Tv+ il documentario su Billie Eilish. Ecco perché non vediamo l'ora di vederlo ..."Billie Eilish: The World's a Little Blurry", in uscita su Apple TV+, racconta la vita e la carriera della giovane cantante. Ecco il trailer.