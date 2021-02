Anticipazioni Lui è Peggio di Me: gli ospiti nello show di Panariello e Giallini (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lui è Peggio di Me è lo show con protagonisti Giorgio Panariello e Marco Giallini, che viene trasmesso in prima serata su Rai Tre a partire da giovedì 4 febbraio 2021. Un programma insolito per la rete diretta da Franco Di Mare che, infatti, negli anni ci ha abituato a trasmissioni di altro genere. Era più auspicabile vederlo su Rai Uno, sulla rete ammiraglia della Tv di Stato e, invece, ad aggiudicarsi lo show è stato il terzo canale della tv pubblica. Saranno molti gli ospiti che si alterneranno nel programma Lui è Peggio di Me. Carlo Conti, Piero Dorfles, Filippo Lamantia, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marrakesh, Leonardo Pieraccioni, Kasia Smutniak, Marco Travaglio, Paola Turci e Antonello Venditti. Come viene riportato anche sul sito ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lui èdi Me è locon protagonisti Giorgioe Marco, che viene trasmesso in prima serata su Rai Tre a partire da giovedì 4 febbraio 2021. Un programma insolito per la rete diretta da Franco Di Mare che, infatti, negli anni ci ha abituato a trasmissioni di altro genere. Era più auspicabile vederlo su Rai Uno, sulla rete ammiraglia della Tv di Stato e, invece, ad aggiudicarsi loè stato il terzo canale della tv pubblica. Saranno molti gliche si alterneranno nel programma Lui èdi Me. Carlo Conti, Piero Dorfles, Filippo Lamantia, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marrakesh, Leonardo Pieraccioni, Kasia Smutniak, Marco Travaglio, Paola Turci e AntoVenditti. Come viene riportato anche sul sito ...

