Anche se mi hai ferita non ti augurerò il peggio. Perché sono migliore di te (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sarebbe facile, per me, odiare te. Che mi hai spezzato il cuore, che mi hai abbandonata un giorno di primavera senza voltarti indietro mai più. Proprio tu che, fino a qualche tempo prima, mi imploravi di starti vicino per poi mentirmi, tradirmi e distruggere quel mondo che avevo costruito con tanta fatica. Sarebbe facile augurarti il peggio, basterebbe stilare un elenco di tutte le cose brutte che tu hai fatto a me, ma devo confessare che al suo interno troverei Anche me stessa, colpevole di averti dato il mio cuore, di averti trasformato nel centro del mio tutto, di aver riservato il mio tempo e le energie solo a te. Ecco Perché non ti odierò, né scongiurerò che ti accada qualcosa di male Perché io sono migliore di te. Lo sono nella misura in cui scelgo di non essere ...

