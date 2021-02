‘Amici 20’, continua il dramma sentimentale nella scuola: Martina Miliddi è ancora interessata a Raffaele Renda e Aka7Even chiude con lei, poi però… (Di mercoledì 3 febbraio 2021) nella casetta della ventesima edizione di Amici, continuano gli alti e bassi tra la ballerina Martina Miliddi e il cantante Aka7Even, come abbiamo potuto vedere nell’ultimo DayTime. I due, sembravano aver ormai trovato il loro equilibrio: dopo vari episodi di gelosia reciproca e l’ultimo intoppo che ha visto protagonista un pericoloso interesse della Miliddi nei confronti del cantante Raffaele Renda, un’altra crisi ha travolto i due allievi e stavolta sembrerebbe essere definitiva. Una volta tornato il sereno tra loro infatti, Aka si è avvicinato a Martina chiedendole di prenderlo per mano. Al rifiuto di quest’ultima, il cantante ha perso le staffe e ha cercato di indagare sui motivi che la rendevano tanto distante da lui. Alla ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)casetta della ventesima edizione di Amici,no gli alti e bassi tra la ballerinae il cantante, come abbiamo potuto vedere nell’ultimo DayTime. I due, sembravano aver ormai trovato il loro equilibrio: dopo vari episodi di gelosia reciproca e l’ultimo intoppo che ha visto protagonista un pericoloso interesse dellanei confronti del cantante, un’altra crisi ha travolto i due allievi e stavolta sembrerebbe essere definitiva. Una volta tornato il sereno tra loro infatti, Aka si è avvicinato achiedendole di prenderlo per mano. Al rifiuto di quest’ultima, il cantante ha perso le staffe e ha cercato di indagare sui motivi che la rendevano tanto distante da lui. Alla ...

