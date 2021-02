WTA Melbourne 1, Kaia Kanepi fa fuori Aryna Sabalenka. Bene Naomi Osaka, Iga Swiatek vince in rimonta (Di martedì 2 febbraio 2021) La seconda giornata del Gippsland Trophy (aka WTA Melbourne 1) ci regala una grande sorpresa. Si chiude a quindici la striscia di vittorie di Aryna Sabalenka: la bielorussa ha riassaggiato il sapore del ko contro l’esperta Kaia Kanepi, che le ha rifilato un severo 6-1 2-6 6-1. Per la Kanepi, che non arrivava ai quarti di finale di un torneo nel circuito maggiore dalla Kremlin Cup dell’ottobre 2019, ci sarà Daria Kasatkina, che ha superato di slancio Polona Hercog per 6-4 6-3. Tra le altre favorite del torneo, sgambata di piacere per Naomi Osaka che sbriga la pratica Alizé Cornet in poco più di un’ora con un doppio 6-2. La giapponese era ufficialmente lontana dai campi da settembre, ma a giudicare dalla prova di stanotte sembra non avere un minimo di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) La seconda giornata del Gippsland Trophy (aka WTA1) ci regala una grande sorpresa. Si chiude a quindici la striscia di vittorie di: la bielorussa ha riassaggiato il sapore del ko contro l’esperta, che le ha rifilato un severo 6-1 2-6 6-1. Per la, che non arrivava ai quarti di finale di un torneo nel circuito maggiore dalla Kremlin Cup dell’ottobre 2019, ci sarà Daria Kasatkina, che ha superato di slancio Polona Hercog per 6-4 6-3. Tra le altre favorite del torneo, sgambata di piacere perche sbriga la pratica Alizé Cornet in poco più di un’ora con un doppio 6-2. La giapponese era ufficialmente lontana dai campi da settembre, ma a giudicare dalla prova di stanotte sembra non avere un minimo di ...

