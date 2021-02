Vaccino, alleanza delle cooperative: “Tra le priorità anche operatori e utenti dei servizi sociali” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’alleanza delle cooperative della Campania, settore sociale, chiede alla Regione Campania di tenere conto nella gestione dei processi organizzativi del Piano vaccinale anche della situazione dei lavoratori dei servizi socio-assistenziali e socio educativi, attivando al contempo, anche insieme agli Ambiti, un percorso di condivisione sulle procedure. “Siamo consapevoli degli sforzi che la Regione Campania sta attuando per concretizzare le indicazioni del Piano vaccinale anti Covid-19 e per ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali dello stesso, ma è necessario intervenire sulle priorità. Gli operatori e gli utenti coinvolti nei servizi residenziali, semiresidenziali, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’della Campania, settore sociale, chiede alla Regione Campania di tenere conto nella gestione dei processi organizzativi del Piano vaccinaledella situazione dei lavoratori deisocio-assistenziali e socio educativi, attivando al contempo,insieme agli Ambiti, un percorso di condivisione sulle procedure. “Siamo consapevoli degli sforzi che la Regione Campania sta attuando per concretizzare le indicazioni del Piano vaccinale anti Covid-19 e per ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali dello stesso, ma è necessario intervenire sulle. Glie glicoinvolti neiresidenziali, semiresidenziali, ...

