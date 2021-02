Una petizione salva la statua presa di mira dai Black Lives Matter: “Analfabeti, non cancellerete la storia” (Di martedì 2 febbraio 2021) Londra, 2 feb – Il consiglio municipale dell’Exeter ha dichiarato “intoccabile” la statua di un eroe di guerra britannico, vincitore della Victoria Cross, dopo che novemila persone hanno firmato una petizione per salvarla dall’iconoclastia Black Lives Matter. Buller “vittima” di Black Lives Matter La statua “incriminata” è quella del generale Sir Redvers Buller che staziona fuori dall’Exeter College da più di 100 anni. Il futuro del monumento è stato considerato a rischio dopo che il consiglio comunale aveva annunciato una revisione del suo stato in risposta alle proteste degli attivisti Black Lives Matters. L’autorità, di fatti, avevano avviato il processo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Londra, 2 feb – Il consiglio municipale dell’Exeter ha dichiarato “intoccabile” ladi un eroe di guerra britannico, vincitore della Victoria Cross, dopo che novemila persone hanno firmato unaperrla dall’iconoclastia. Buller “vittima” diLa“incriminata” è quella del generale Sir Redvers Buller che staziona fuori dall’Exeter College da più di 100 anni. Il futuro del monumento è stato considerato a rischio dopo che il consiglio comunale aveva annunciato una revisione del suo stato in risposta alle proteste degli attivistis. L’autorità, di fatti, avevano avviato il processo per ...

