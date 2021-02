Una nuova statua per Maurizio Bufalini, i giovani si sfidano e i bozzetti saranno votati online (Di martedì 2 febbraio 2021) Febbraio 2021 è il mese dedicato a Maurizio Bufalini. Con il lancio, a inizio anno, di #NeoMa, il concorso della compagnia Alchemico Tre che coinvolge tre classi degli Istituti Superiori di Cesena ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 2 febbraio 2021) Febbraio 2021 è il mese dedicato a. Con il lancio, a inizio anno, di #NeoMa, il concorso della compagnia Alchemico Tre che coinvolge tre classi degli Istituti Superiori di Cesena ...

Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - RobertoBurioni : @AurelianoStingi @burioni Secondo me con i vaccini a mRNA abbiamo aperto una nuova epoca. Tipo la scoperta del prim… - NetflixIT : Non so cosa ?? Trovi una serie guardare da guardare ??… - Lore88042873 : RT @x_sparksfly: Tommaso ieri diceva a Giulia di non parlargli più, di non parlare più del loro rapporto. Stamattina si sveglia e ricominci… - annapellecchia4 : RT @x_sparksfly: Tommaso ieri diceva a Giulia di non parlargli più, di non parlare più del loro rapporto. Stamattina si sveglia e ricominci… -