Tv | Codacons | ‘a GfVip ancora frasi sessiste | trasmissione va chiusa’

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Ildenuncia “l’ennesimo caso di sessismo durante il Grande Fratello Vip, e torna a chiedere la chiusura del programma, oramai diventato un concentrato di violenza ed esempi diseducativi per i più giovani”. Lo comunica la stessa associazione. “Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini ‘Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì’ – spiega il– Frase che si va ad aggiungere al lunghissimo elenco di battute a sfondo sessuale, volgarità, istigazioni alla violenza e altre amenità trasmesse nel corso di questa edizione del Grande Fratello”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

