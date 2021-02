Tg Musica | edizione del 2 febbraio 2021

Leggi su dire

Il Festival di Sanremo 2021 si farà senza pubblico. Arriva a una svolta la questione che per giorni ha animato i vertici Rai e fatto vacillare il direttore artistico Amadeus. È l'azienda di viale Mazzini a confermare la decisione in una nota ufficiale ribadendo gli sforzi di tutto il team per realizzare un "festival in sicurezza". Sono così esclusi "gli eventi esterni al teatro e la presenza a Sanremo di programmi collegati, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora". Ora sarà il Comitato tecnico scientifico a valutare il protocollo organizzativo-sanitario e a dare il via libera alla kermesse, in partenza il 2 marzo. Su un altro fronte, la Rai ha deciso di non squalificare Fedez e Francesca Michielin, nell'occhio del ciclone per un video social, poi cancellato, che conteneva l'audio della canzone che porteranno in gara, 'Chiamami per nome'. Troppo pochi i secondi svelati secondo l'azienda;