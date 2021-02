Testamento biologico | tutte le informazioni per scegliere il proprio fine vita

(Di martedì 2 febbraio 2021). L’emergenza sanitaria da covid-19 ha aumentato la percezione – e il timore – di trovarsi all’improvviso a ricevere cure e trattamenti medici a cui non si era mai pensato. Ci siamo ritrovati a vedere in diretta immagini di reparti ospedalieri, terapie e procedure sanitarie più o meno invasive, imparando a familiarizzare con termini tecnici cui nessuno avrebbe mai pensato di confrontarsi così spesso. Durante questi mesi l’Associazione Luca Coscioni ha continuato a ricevere tante richieste disul, sul suo funzionamento e il suo significato, probabilmente anche in relazione alla paura di trovarsi ad affrontare le complicazioni della malattia a seguito di contagio da coronavirus. Leggi anche ...

PrimoPianoMolis : Testamento biologico, Manzo rimette il tema al centro dell’agenda politica - SerPasserini : A proposito di Testamento Biologico (DAT) - Lory1370 : RT @marcocappato: Quando è spiegato bene, il #testamentobiologico interessa a tutti. Ma l'informazione pubblica manca. @ass_coscioni @Euta… - biciofab : RT @marcocappato: Quando è spiegato bene, il #testamentobiologico interessa a tutti. Ma l'informazione pubblica manca. @ass_coscioni @Euta… - Meadmandedeg : @wireditalia @lucarallo Mi permetto di ricordare anche legge contro caporalato, quella sulle dimissioni in bianco p… -

Ultime Notizie dalla rete : Testamento biologico

LA NAZIONE

E' il commento di Mariella Orsi, coordinatrice del comitato scientifico di File (Fondazione italiana di Leniterapia) in merito alla notizia sulcomunicata dall'assessore comunale ...Sono state circa 1800 le dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Dat) ricevute dal Comune di Firenze e trasmesse al ministero della Salute per essere inserite nella banca dati nazionale. Lo ...Se da un lato è indispensabile agire in fretta per tutelare le persone vulnerabili, dall’altro non va trascurato il rispetto del diritto all’autodeterminazione delle persone.Ignazio Marino: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Ignazio Marino su Nanopress.it. | Pagina 2 di 2 ...