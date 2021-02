Sofia Goggia dimessa dall’ospedale: “Lavorerò per tornare al meglio: non mi spaventa il dolore” (Di martedì 2 febbraio 2021) Sofia Goggia è stata dimessa dall’ospedale. La Campionessa Olimpica di discesa libera ha potuto lasciare la Clinica La Madonnina di Milano, dove i dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri le hanno diagnosticato la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro in seguito a una caduta subita a Garmisch. L’azzurra è già rientrata nella sua casa di Berrgamo e da domani incomincerà la rieducazione in vista del recupero fisico. La nostra portacolori, costretta a saltare gli imminenti Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, ha vinto quattro discese libere in stagione ed è in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità. La 28enne ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fisi, in uscita dall’ospedale: “Provo un enorme dispicacere nel non correre i Mondiali e ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)è stata. La Campionessa Olimpica di discesa libera ha potuto lasciare la Clinica La Madonnina di Milano, dove i dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri le hanno diagnosticato la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro in seguito a una caduta subita a Garmisch. L’azzurra è già rientrata nella sua casa di Berrgamo e da domani incomincerà la rieducazione in vista del recupero fisico. La nostra portacolori, costretta a saltare gli imminenti Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, ha vinto quattro discese libere in stagione ed è in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità. La 28enne ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fisi, in uscita: “Provo un enorme dispicacere nel non correre i Mondiali e ...

