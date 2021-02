Short squeeze & call Come fare soldi | e tanti | rispettando le leggi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Negli episodi precedenti L’hedge fund prende di mira l’azione di una società decotta, ma ancora quotata, e ne stabilisce un prezzo-target molto basso e una data entro la quale sarà raggiunto. Pur non avendo precedentemente comperato le azioni della società, né averle prese in prestito da altri, l’hedge fund le vende (allo scoperto) concorrendo così ascendere il titolo al prezzo-target entro la data indicata. Raggiunto il prezzo desiderato, l’hedge fund compra le azioni a prezzo ribassato realizzando forti guadagni sulla differenza tra il prezzo di vendita iniziale (su carta) e di acquisto finale (reale). Parliamo quindi di guadagni o perdite potenziali fino alla scadenza della scommessa. Viceversa, se le azioniate non scendessero ma addirittura salissero, l’hedge fund perderebbe multipli della differenza tra il prezzo iniziale e finale. Il ...

... costata ingenti perdite ai fondi speculativi (Melvin Capital ha lasciato sul terreno il 53% il mese scorso), avevano servito un antipasto indigesto a base di, ieri i trader online ...Nelle ultime settimane ha destato molto scalpore la vicenda dellocui sono stati sottoposti gli investitori istituzionali che avevano scommesso miliardi di dollari sul ribasso di società considerate decotte e le cui azioni non mostravano prospettiva di ...eToro, app euro-israeliana di trading online, spopola su scala internazionale. Ma quali sono le sue opportunità e i rischi legati al suo utilizzo?I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari ...