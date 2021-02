Salerno, l’auto esce di strada: muore un bambino di 4 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terribile incidente a Salerno: una vettura è uscita di strada ribaltandosi, uccidendo sul colpo un bambino di appena 4 anni. A bordo del veicolo, c’era tutta la sua famiglia. Un terribile incidente, l’ennesimo del 2021, funesta la provincia di Salerno dove Emanuele, un bambino di appena 4 anni è rimasto coinvolto in un ribaltamento in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Terribile incidente a: una vettura è uscita diribaltandosi, uccidendo sul colpo undi appena 4. A bordo del veicolo, c’era tutta la sua famiglia. Un terribile incidente, l’ennesimo del 2021, funesta la provincia didove Emanuele, undi appena 4è rimasto coinvolto in un ribaltamento in L'articolo proviene da Leggilo.org.

MicheleAnnibale : RT @ldibartolomei: @xho Christià, sinceramente ma per te è credibile un golpe con 12 auto e un pulmino? Ho visto cortei di matrimonio a Sal… - ldibartolomei : @xho Christià, sinceramente ma per te è credibile un golpe con 12 auto e un pulmino? Ho visto cortei di matrimonio… - occhio_notizie : L'uomo, in evidente stato di #ebrezza, ha tentato di opporre resistenza all'arresto ferendo lievemente un… - flowofhappyness : - Cecchi Paone (e pure Cecchi Gori) - i cinepanettoni (preferisco i film di Mario Merola) - I cuozzi e le vrenzol… - AntonioVuoloo : Salvarono anziano caduto in marecon l'auto, encomio per i due eroi - Il -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno l’auto Roma, la Polizia Postale e delle Comunicazioni stila il resoconto delle attivita' nel 2020 l'eco di caserta