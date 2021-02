Roma, arrestato il capo del gruppo Ultras ‘Insurrezione’: aveva in casa 1 kg di hashish e 160 bombe carta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il responsabile del gruppo Ultras della Roma ‘Insurrezione’, Gino Vassalli, è stato arrestato nella serata di lunedì dai poliziotti del commissariato Appio della Capitale. Il 42enne, già noto alla giustizia e cognato del leader Romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, è stato rintracciato in una bisca sulla Tiburtina intorno alle 18: in casa, riferiscono gli investigatori, aveva 1 chilogrammo di hashish e 160 bombe carta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Il responsabile deldella, Gino Vassalli, è statonella serata di lunedì dai poliziotti del commissariato Appio della Capitale. Il 42enne, già noto alla giustizia e cognato del leaderno di Forza Nuova Giuliano Castellino, è stato rintracciato in una bisca sulla Tiburtina intorno alle 18: in, riferiscono gli investigatori,1 chilogrammo die 160. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

