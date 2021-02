**Quirinale: Mattarella ricorda Segni, 'meglio non rieleggibilita' che semestre bianco'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "La figura e l'opera di Antonio Segni appartengono alla storia repubblicana, che lo annovera tra gli artefici della ricostruzione e dello sviluppo del Paese". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Fu anche l'occasione per esprimere la convinzione che fosse opportuno introdurre in Costituzione il principio della “non immediata rieleggibilità” del Presidente della Repubblica. In quell'occasione Segni definiva “il periodo di sette anni sufficiente a garantire una continuità nell'azione dello Stato” -si legge tra l'altro nel messaggio del capo dello Stato-. Inoltre – aggiungeva - “la proposta modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la rielezione”. Di qui l'affermazione che “una volta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "La figura e l'opera di Antonioappartengono alla storia repubblicana, che lo annovera tra gli artefici della ricostruzione e dello sviluppo del Paese". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio. "Fu anche l'occasione per esprimere la convinzione che fosse opportuno introdurre in Costituzione il principio della “non immediata rieleggibilità” del Presidente della Repubblica. In quell'occasionedefiniva “il periodo di sette anni sufficiente a garantire una continuità nell'azione dello Stato” -si legge tra l'altro nel messaggio del capo dello Stato-. Inoltre – aggiungeva - “la proposta modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la rielezione”. Di qui l'affermazione che “una volta ...

NicolaPorro : #Conte ha uno sponsor al #Quirinale. Ecco chi è davvero l’uomo che sussurra a #Mattarella nel retroscena di Luigi B… - borghi_claudio : @SteveTheRat @vediunpoettino @Quirinale Lo viene a dire a me? Dopo lo scherzo di Savona mi ha mai sentito fare un c… - Quirinale : #Mattarella: il fatto che i dittatori trovino nelle loro popolazioni,per qualche tempo,larga approvazione e ampio c… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella ricorda Segni, 'meglio non rieleggibilità che semestre bianco' (3)... - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella ricorda Segni, 'meglio non rieleggibilità che semestre bianco' (2)... -