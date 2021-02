Ogni ora 50 persone perdono il lavoro. Occupazione, una bomba sociale pronta a scoppiare (Di martedì 2 febbraio 2021) Davvero preoccupante lo spaccato fornito dalla Stampa: “Ogni ora 50 persone perdono il lavoro”. E mentre Ogni ora passa, nel Palazzo chi dovrebbe (pre)occuparsene pensa a salvarsi la poltrona. Il mese di dicembre, mese durante il quale il governo si è divertito a giocare con i colori a intermittenza, è stato il più nero per l’Occupazione in Italia: “101mila posti in meno in quattro settimane”. Dalle analisi dell’Istat sarebbe 444mila il numero di occupati in meno rispetto a quello del dicembre del 2019. La situazione era allarmante già da prima dello scoppio pandemico, ma l’arrivo del Coronavirus e l’inadeguatezza delle risposte fornite dal governo, hanno accelerato e potenziato le dinamiche. Così affianco alla depauperazione dei sistemi nazionali, sanitario e scolastico, esce ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 febbraio 2021) Davvero preoccupante lo spaccato fornito dalla Stampa: “ora 50il”. E mentreora passa, nel Palazzo chi dovrebbe (pre)occuparsene pensa a salvarsi la poltrona. Il mese di dicembre, mese durante il quale il governo si è divertito a giocare con i colori a intermittenza, è stato il più nero per l’in Italia: “101mila posti in meno in quattro settimane”. Dalle analisi dell’Istat sarebbe 444mila il numero di occupati in meno rispetto a quello del dicembre del 2019. La situazione era allarmante già da prima dello scoppio pandemico, ma l’arrivo del Coronavirus e l’inadeguatezza delle risposte fornite dal governo, hanno accelerato e potenziato le dinamiche. Così affianco alla depauperazione dei sistemi nazionali, sanitario e scolastico, esce ...

