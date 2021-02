Modena | polemiche per il ristorante aperto dopo le 18 00 | video

Leggi su panorama

(Di martedì 2 febbraio 2021) "Questa sera tanti amici per ribadire il nostro diritto alla libertà e al lavoro", commenta il titolare di undisu Facebook, rimastole 18.00, infrangendo le regole imposte dal Dpcm. Infatti,le 18.00 è consentito solo il servizio di asporto e take away. Nelle immagini si vede il locale pieno di clienti, seduti a tavola pronti per la cena, che gridano sorridendo "Libertà!". Tantissime le proteste e lesui social media. Guarda tutti iMedico Risponde No Vax Covid NoneBambina Aereo Covid NoneCode Per Mangiare Covid None