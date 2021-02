Mattarella ricorda Antonio Segni e la sua proposta sulla “non rieleggibilità del presidente della Repubblica” (Di martedì 2 febbraio 2021) In occasione dei 130 anni dalla nascita di Antonio Segni, quarto presidente della Repubblica della storia italiana, Sergio Mattarella ha affidato a un lungo comunicato il ricordo istituzionale di un “uomo tenace”, dalla “personalità politica eminente nell’Italia della riconquistata libertà e della costruzione democratica”. Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha ricostruito la storia politica di Segni, gli incarichi di governo iniziati con il Comitato di liberazione nazionale, le due esperienze a Palazzo Chigi e il mandato al Quirinale, durato “poco più di due anni e mezzo” a causa di “una grave e improvvisa malattia“. Ma ha anche fatto un riferimento – affatto casuale – alla proposta di riforma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) In occasione dei 130 anni dalla nascita di, quartostoria italiana, Sergioha affidato a un lungo comunicato il ricordo istituzionale di un “uomo tenace”, dalla “personalità politica eminente nell’Italiariconquistata libertà ecostruzione democratica”. Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha ricostruito la storia politica di, gli incarichi di governo iniziati con il Comitato di liberazione nazionale, le due esperienze a Palazzo Chigi e il mandato al Quirinale, durato “poco più di due anni e mezzo” a causa di “una grave e improvvisa malattia“. Ma ha anche fatto un riferimento – affatto casuale – alladi riforma ...

VeronicaPasseri : Messaggio in bottiglia da #Mattarella. Ricorda il suo predecessore Mario Segni citandolo su un paio di questioni:… - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Mattarella ricorda Segni (e parla anche di semestre bianco e rieleggibilità) come fa notare @StefanoCeccanti https://t.co… - marcodifonzo : Mattarella ricorda Segni (e parla anche di semestre bianco e rieleggibilità) come fa notare @StefanoCeccanti - PaolinoBonapar1 : RT @ClementiF: #aimieistudenti (e non solo) Il Pres. Mattarella, a 130 anni dalla nascita di Antonio Segni, ricorda il suo messaggio alle C… - IlBelConiglio : RT @ClementiF: #aimieistudenti (e non solo) Il Pres. Mattarella, a 130 anni dalla nascita di Antonio Segni, ricorda il suo messaggio alle C… -