Lunedì 8 febbraio sciopero Cotral di 4 ore

(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Cotral informa che il prossimo 8 febbraio 2021 le organizzazioni sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – UGL FNA – S.L.M. FAST CONFSAL – FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12:31. Tutte le informazioni sulla modalita’ di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. Motivazioni dello sciopero: rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, scaduto il 31 dicembre 2017. Richiesta di miglioramento delle condizioni lavorative sul piano normativo e salariale. Percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 4 ore del 24 luglio 2019: 26%. Cosi’ in un comunicato Cotral.

