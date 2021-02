L’assurdo video di una lezione di aerobica durante il colpo di stato in Myanmar (Di martedì 2 febbraio 2021) Un lungo viale autostradale a dieci corsie, l’inquadratura fissa, quasi perfettamente simmetrica e una ragazza in abiti da ginnastica al centro. Quest’ultima comincia a ballare a ritmo di una traccia dance, ignara che i veicoli militari che hanno invaso la ripresa e scorrono alle sue spalle, stanno per rovesciare il legittimo governo del Myanmar e instaurare un regime militare. Non stiamo descrivendo la prima puntata di una nuova serie televisiva distopica: la ragazza si chiama Khing Hnin Wai, è un’insegnante di aerobica originaria della capitale del Myanmar, Naypyidaw, e la scena è accaduta veramente ieri mattina. durante le inconsapevoli riprese la leader del paese Aung San Suu Kyi e altri ufficiali governativi erano già stati arrestati nella notte, ma nessuna informazione era ancora stata rilasciata alla ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Un lungo viale autostradale a dieci corsie, l’inquadratura fissa, quasi perfettamente simmetrica e una ragazza in abiti da ginnastica al centro. Quest’ultima comincia a ballare a ritmo di una traccia dance, ignara che i veicoli militari che hanno invaso la ripresa e scorrono alle sue spalle, stanno per rovesciare il legittimo governo dele instaurare un regime militare. Non stiamo descrivendo la prima puntata di una nuova serie televisiva distopica: la ragazza si chiama Khing Hnin Wai, è un’insegnante dioriginaria della capitale del, Naypyidaw, e la scena è accaduta veramente ieri mattina.le inconsapevoli riprese la leader del paese Aung San Suu Kyi e altri ufficiali governativi erano già stati arrestati nella notte, ma nessuna informazione era ancora stata rilasciata alla ...

