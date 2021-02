Jasmine Carrisi felice insieme a lui | La figlia di Albano si rilassa dopo The Voice Senior

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 2 febbraio 2021) La bellissimadi Al Banoe Loredana Lecciso è serena accanto a lui. Ecco di chi si tratta. Jamsine: una ragazza piena di entusiasmo e voglia di vivere Bellissima, giovane e piena di sogni nel cassetto,è una star dei social. La biondadi Al Bano Carrsi e Loredana Lecciso, in seguito allo strepitoso successo che ha ottenutol’uscita del suo primo brano “Ego” e,la la sua partecipazione a “The”, si è recentemente raccontata in una lunga intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.ha parlato del suo rapporto con i genitori e con i fratelli.“Mio padre è molto moderno anche se non sembra. Se in ...