iPhone | con iOS 14 5 e un Apple Watch il Face ID funziona anche con la mascherina

...informazioni su come prendere appuntiApple Pencil e Scribble e su tante altre funzioni di iPadOS è possibile visitare questa pagina web di Apple. Tutti gli articoli che parlano di, iPad ...Per risolvere il problema dello sblocco del proprioil Face ID , reso complicato dalle mascherine indossate per via del Covid - 19, Apple proverà a sfruttare l'Apple Watch . La novità è già presentel'aggiornamento a iOS 14.5 , ...Apple ha integrato un nuovo sistema dell'iPhone indossando la mascherina con iOS 14.5 se si ha un Apple Watch con watchOS 7.4 ...Lo sblocco telefono con Face ID per iPhone si potrà fare anche con la mascherina. Ma c’è un dettaglio di non poco conto. Per farlo bisognerà avere anche un Apple Watch. Ed il tutto avverrà con l’aggio ...