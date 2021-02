Inter-Juventus, novità tra i convocati (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per il match di San Siro di questa sera che metterà davanti la seconda e la terza del nostro campionato pronte a guadagnarsi la finale della coppa nazionale. Pirlo nella conferenza di ieri ha confermato l’indisponibilità di Dybala e Ramsey (problema muscolare per il gallese). LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Khedira:"Per sempre nel mio cuore" Il tecnico bianconero, nonostante le due assenze, potrà contare sulla rosa al completo con i rientri anche di De Ligt e Alex Sandro dopo lo stop dovuto al Covid. Inter-Juventus, Pirlo pesca ancora dall’Under23 Daouda Peeters, centrocampista della Juventus Under 23Nonostante l’avversario, Pirlo ha deciso di continuare a puntare sui giovani del vivaio bianconero e per la gara di stasera ha convocato Peeters. Dopo l’esordio di Fagioli contro la Spal, il tecnico ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutto pronto per il match di San Siro di questa sera che metterà davanti la seconda e la terza del nostro campionato pronte a guadagnarsi la finale della coppa nazionale. Pirlo nella conferenza di ieri ha confermato l’indisponibilità di Dybala e Ramsey (problema muscolare per il gallese). LEGGI ANCHE: Calciomercato, Khedira:"Per sempre nel mio cuore" Il tecnico bianconero, nonostante le due assenze, potrà contare sulla rosa al completo con i rientri anche di De Ligt e Alex Sandro dopo lo stop dovuto al Covid., Pirlo pesca ancora dall’Under23 Daouda Peeters, centrocampista dellaUnder 23Nonostante l’avversario, Pirlo ha deciso di continuare a puntare sui giovani del vivaio bianconero e per la gara di stasera ha convocato Peeters. Dopo l’esordio di Fagioli contro la Spal, il tecnico ...

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - juventusfc : Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? - InterStats : RT @SempreIntercom: Inter Legend Diego Milito: “Nerazzurri Can Boost Serie A Chances By Defeating Juventus In Coppa Italia” - SempreIntercom : Inter Legend Diego Milito: “Nerazzurri Can Boost Serie A Chances By Defeating Juventus In Coppa Italia”… -