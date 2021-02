Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 febbraio: Gabriella in preda al sole (Di martedì 2 febbraio 2021) Il matrimonio con Cosimo è sempre più vicino e Gabriella apparirà sempre più nervosa. La stilista, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti la puntata in onda il 3 febbraio, sarà sempre più in ansia e piena di paure e turbamenti. Intanto, Salvatore litigherà con sua madre Agnese per il regalo di nozze alla Rossi. Nel frattempo, Vittorio troverà l'idea giusta per San Valentino grazie a Beatrice mentre le Veneri decideranno di fare un regalo a Carletto. Infine, Zia Ernesta e Silvia decideranno di aiutare Clelia a fuggire. anticipazioni Il Paradiso delle signore: Zia Ernesta e Silvia vogliono aiutare Clelia a fuggire Le anticipazioni Il Paradiso ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Il matrimonio con Cosimo è sempre più vicino eapparirà sempre più nervosa. La stilista, come rivelano leIlinerenti la puntata in onda il 3, sarà sempre più in ansia e piena di paure e turbamenti. Intanto, Salvatore litigherà con sua madre Agnese per il regalo di nozze alla Rossi. Nel frattempo, Vittorio troverà l'idea giusta per San Valentino grazie a Beatrice mentre le Veneri decideranno di fare un regalo a Carletto. Infine, Zia Ernesta e Silvia decideranno di aiutare Clelia a fuggire.Il: Zia Ernesta e Silvia vogliono aiutare Clelia a fuggire LeIl...

