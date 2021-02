Il bilancio del Napoli è sano e i valori dei calciatori reali | ce lo dicono gli ammortamenti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 febbraio 2021) Terza ed ultima puntata del nostro viaggio nel mondo delle valutazioni delle rose delle squadre di calcio fatte da alcuni siti specializzati che, spesso, confondono il pubblico dei tifosi non esperti di finanza ma soprattutto offrono argomenti di critica che vengono utilizzati, sicuramente per incompetenza, strumentalmente dai GianniBrera che popolano il villaggio dei NewYorkTimes locali. Una narrazione che si basa sull’assunto che il valore delle rose delle squadre di calcio rappresenti un parametro per immaginare una griglia di potenzialità fondata sull’equazione “più alto il valore, più alte le probabilità di essere vincenti”. Si tratta di un viaggio che, come scritto la settimana scorsa, è consigliabile fare dopo aver visitato le due tappe precedenti (qui e qui). Per evitare, ripeto, malumori, incomprensioni e volgarità dettate dal tifo che annebbia (etimologicamente deriva dal ...