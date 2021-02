Grossa frana sulla statale all'ingresso di Amalfi, case evacuate. Il sindaco: 'Non sappiamo se ci sono persone coinvolte' (Di martedì 2 febbraio 2021) Paura ad Amalfi dove si è verificata una frana che ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada statale 163 , raggiungendo il lungomare della Marinella. A crollare è stata una porzione del fronte ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Paura addove si è verificata unache ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada163 , raggiungendo il lungomare della Marinella. A crollare è stata una porzione del fronte ...

Agenzia_Ansa : #Amalfi: si stacca costone, frana sulla statale Il sindaco: 'Dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime'… - RaiNews : Al momento non risultano feriti. Evacuate case nel rione Vagliendola. Interrotto il traffico sulla statale 163 in e… - Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - Frances47226166 : RT @carlosibilia: Sono in costante contatto con il comando provinciale dei @emergenzavvf di Salerno. Sono già state messe in salvo le pers… - odilelly : Frana ad Amalfi.?? -