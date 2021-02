Governo, riprende alla Camera il tavolo sul programma (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ ripreso a Montecitorio il tavolo di confronto tra i capigruppo della maggioranza sul programma del nuovo Governo, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico. Entro oggi lo stesso Fico dovrà recarsi al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esito del mandato esplorativo che gli è stato affidato venerdì scorso.“Noi vogliamo fare nascere il Conte ter, ma su una base di programma che sia condivisa, e non che dal giorno dopo riprendiamo a litigare”, ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, arrivando a Montecitorio.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ ripreso a Montecitorio ildi confronto tra i capigruppo della maggioranza suldel nuovo, convocato dal presidente dellaRoberto Fico. Entro oggi lo stesso Fico dovrà recarsi al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esito del mandato esplorativo che gli è stato affidato venerdì scorso.“Noi vogliamo fare nascere il Conte ter, ma su una base diche sia condivisa, e non che dal giorno dopo riprendiamo a litigare”, ha detto il capogruppo del PdGraziano Delrio, arrivando a Montecitorio.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

