Gf Vip, Nicolò Zenga e Andrea si rivedono dopo l’incontro col padre (Di martedì 2 febbraio 2021) Venerdì scorso l’ex portiere della Nazionale è entrato nella casa di Cinecittà per confrontarsi con il figlio Andrea. Adesso per lui un’altra sorpresa: arriva il fratello maggiore Nicolò Ieri sera il Grande Fratello ha riservato un’altra sorpresa ad Andrea Zenga, dopo la visita del padre avvenuta venerdì scorso, adesso è Nicolò, il fratello maggiore, a fargli una sorpresa. I due hanno un rapporto bellissimo e vedersi è stato un bel regalo. “Ti voglio bene, voglio iniziare così perché penso sia la cosa più importante da dire. Sono così fiero di te, sei il migliore, vederti adesso è bellissimo, sono emozionato – così Nicolò ha salutato il fratello che è scoppiato in lacrime per l’emozione. “Ti voglio bene e vedere come sei stato negli ultimi giorni mi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Venerdì scorso l’ex portiere della Nazionale è entrato nella casa di Cinecittà per confrontarsi con il figlio. Adesso per lui un’altra sorpresa: arriva il fratello maggioreIeri sera il Grande Fratello ha riservato un’altra sorpresa adla visita delavvenuta venerdì scorso, adesso è, il fratello maggiore, a fargli una sorpresa. I due hanno un rapporto bellissimo e vedersi è stato un bel regalo. “Ti voglio bene, voglio iniziare così perché penso sia la cosa più importante da dire. Sono così fiero di te, sei il migliore, vederti adesso è bellissimo, sono emozionato – cosìha salutato il fratello che è scoppiato in lacrime per l’emozione. “Ti voglio bene e vedere come sei stato negli ultimi giorni mi ...

A pochi giorni dall'incontro con il padre, Walter Zenga, nella nuova puntata del GF Vip ecco il fratello Nicolò. Sono giorni di forte emozioni per Andrea Zenga, che più volte nella Casa ha parlato del confronto col padre, avvenuto dopo 14 anni. Con Nicolò, che è più grande di lui, ha ...

