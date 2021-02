Gabanelli fa… i conti in tasca al commissario Arcuri: “Così ha bruciato 65 milioni” (Di martedì 2 febbraio 2021) Quasi 65 milioni di euro buttati letteralmente dalla finestra, in un momento che invece, vista la crisi economica devastante, vorrebbe i nostri politici impegnati a gestire al meglio le risorse a disposizione. Una logica che sfugge, però, a quel Domenico Arcuri che incarna alla perfezione i continui fallimenti dell’esecutivo giallorosso nella gestione dell’emergenza. Massacrato, nelle scorse ore, da Milena Gabanelli nel Dataroom andato in onda sul Tg La7 in collaborazione con il Corriere della Sera. I numeri evidenziati sono stati impietosi. Dei 105 milioni di euro impiegati dal super commissario per l’acquisto di mascherine protettive FFP2 dalla Cina, 65 sono stati letteralmente bruciati. Oltre la metà. La fornitura, come evidenziato dalla Gabanelli, è avvenuta da ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 febbraio 2021) Quasi 65di euro buttati letteralmente dalla finestra, in un momento che invece, vista la crisi economica devastante, vorrebbe i nostri politici impegnati a gestire al meglio le risorse a disposizione. Una logica che sfugge, però, a quel Domenicoche incarna alla perfezione inui fallimenti dell’esecutivo giallorosso nella gestione dell’emergenza. Massacrato, nelle scorse ore, da Milenanel Dataroom andato in onda sul Tg La7 in collaborazione con il Corriere della Sera. I numeri evidenziati sono stati impietosi. Dei 105di euro impiegati dal superper l’acquisto di mascherine protettive FFP2 dalla Cina, 65 sono stati letteralmente bruciati. Oltre la metà. La fornitura, come evidenziato dalla, è avvenuta da ...

