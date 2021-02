Futuro Gattuso, SKY: “Non ci sarà nessun rinnovo col Napoli, dirà addio a giugno” (Di martedì 2 febbraio 2021) In casa Napoli continua a tenere banco il caso Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli ha manifestato tutto il suo malumore dopo il Parma e, come annunciato da SKY, è molto probabile che al termine della stagione le strade si separeranno. Non ci sarà nessun rinnovo. Dopo la delusione manifestata da parte del tecnico è difficile L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) In casacontinua a tenere banco il caso Rino. L’allenatore delha manifestato tutto il suo malumore dopo il Parma e, come annunciato da SKY, è molto probabile che al termine della stagione le strade si separeranno. Non ci. Dopo la delusione manifestata da parte del tecnico è difficile L'articolo

MondoNapoli : Repubblica: 'Non solo Gattuso, deciso anche il futuro di Giuntoli' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Gattuso, avanti insieme fino a fine stagione, De Laurentiis per il futuro ha già incassato il sì di R… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Gattuso, avanti insieme fino a fine stagione, De Laurentiis per il futuro ha già incassato il sì di R… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Gattuso, avanti insieme fino a fine stagione, De Laurentiis per il futuro ha già incassato il sì di R… - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli-Gattuso, avanti insieme fino a fine stagione, De Laurentiis per il futuro ha già incassato il sì… -