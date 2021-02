Fornero sulla crisi di governo: "Uomini piccoli con intelligenza limitata. Non ci arrivano!" (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ho provato un forte sentimento di rabbia”. Inizia così l’intervento di Elsa Fornero a DiMartedì su La7. “Ho avuto la sensazione che buttino di nuovo a mare i sacrifici degli italiani”, ha continuato la professoressa, autrice della riforma delle pensioni durante il governo Monti. Poi l’affondo: “Sono dei piccoli Uomini che hanno un orizzonte limitato. E forse anche una preparazione e un’intelligenza limitata. Non ci arrivano”. Poi conclude: “Qualcuno che è pronto a rimboccarsi le maniche questo paese ce l’ha anche nella classe politica”, e si riferisce a Graziano Delrio. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) “Ho provato un forte sentimento di rabbia”. Inizia così l’intervento di Elsaa DiMartedì su La7. “Ho avuto la sensazione che buttino di nuovo a mare i sacrifici degli italiani”, ha continuato la professoressa, autrice della riforma delle pensioni durante ilMonti. Poi l’affondo: “Sono deiche hanno un orizzonte limitato. E forse anche una preparazione e un’. Non ci arrivano”. Poi conclude: “Qualcuno che è pronto a rimboccarsi le maniche questo paese ce l’ha anche nella classe politica”, e si riferisce a Graziano Delrio.

