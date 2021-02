Europa League: ecco la lista del Milan per la fase a eliminazione. Manca Hauge (Di martedì 2 febbraio 2021) Dalla lista UEFA che il Milan presenterà per l’Europa League Manca Jens Petter Hauge, i rossoneri devono ridurre di uno gli slot a disposizione (da 23 a 22) perché è diminuito il numero di giocatori formati tra i settori giovanili italiani e quello interno. ecco l’elenco: lista A Portiere: Tatarusanu, A. Donnarumma. Difensori: Calabria, Dalot, Hernadez, Kalulu, Kjaer, Tomori, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, Calhanoglu. Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic. lista B G. Donnarumma, Gabbia, Maldini. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) DallaUEFA che ilpresenterà per l’Jens Petter, i rossoneri devono ridurre di uno gli slot a disposizione (da 23 a 22) perché è diminuito il numero di giocatori formati tra i settori giovanili italiani e quello interno.l’elenco:A Portiere: Tatarusanu, A. Donnarumma. Difensori: Calabria, Dalot, Hernadez, Kalulu, Kjaer, Tomori, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali, Calhanoglu. Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic.B G. Donnarumma, Gabbia, Maldini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

