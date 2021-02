Esplode appartamento nel Napoletano: uomo in fin di vita (Di martedì 2 febbraio 2021) Sarebbe stata una fuga di gas da una bombola a provocare l’esplosione in un appartamento a San Giuseppe Vesuviano. E’ successo in via Capocresti in un’abitazione dove vive un uomo rimasto sotto alle macerie. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del locale commissariato che dista poche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Sarebbe stata una fuga di gas da una bombola a provocare l’esplosione in una San Giuseppe Vesuviano. E’ successo in via Capocresti in un’abitazione dove vive unrimasto sotto alle macerie. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del locale commissariato che dista poche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

biancacle : RT @mattinodinapoli: Fuga di gas a San Giuseppe Vesuviano: esplode appartamento, uomo in fin di vita - PCerciello : Fuga di gas a San Giuseppe Vesuviano: esplode appartamento, uomo in fin di vita - mattinodinapoli : Fuga di gas a San Giuseppe Vesuviano: esplode appartamento, uomo in fin di vita -