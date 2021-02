Elisa Isoardi, fan preoccupati dalla foto: ma non è come sembra (Di martedì 2 febbraio 2021) Una foto apparsa su Instagram preoccupa i fan di Elisa Isoardi: cosa le è successo, ma non è come sembra, ecco la verità sullo scatto. La conduttrice Elisa Isoardi, il cui profilo è molto seguito, racconta la propria quotidianità attraverso Instagram. In queste settimane, infatti, più volte una sua foto è stata oggetto di discussione. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Unaapparsa su Instagram preoccupa i fan di: cosa le è successo, ma non è, ecco la verità sullo scatto. La conduttrice, il cui profilo è molto seguito, racconta la propria quotidianità attraverso Instagram. In queste settimane, infatti, più volte una suaè stata oggetto di discussione. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giornaleditalia : Elisa Isoardi pubblica una foto supersexy e...il web impazzisce! - dumurin : RT @ZeusMega: Parteciperanno alla nuova edizione de #lisoladeifamosi Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi e Gilles Rocca in pratica un riciclo de… - tmauretto : RT @CinguettaTV: Comincia a prendere forma il cast per l'attesissima nuova edizione de #LIsolaDeiFamosi capitanata da #IlaryBlasi, inviata… - LuisaRagni : RT @Affaritaliani: Isola dei Famosi 2021 concorrenti: Elisa Isoardi, un ex star della serie A e.. - Affaritaliani : Isoardi e Gascoigne in Honduras Cast stellare per Ilary Blasi -