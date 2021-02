Elezioni a Roma | cosa cambia con la crisi di governo

Leggi su tpi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unadinon porta con sé solo la scelta di un nuovo Presidente del Consiglio e un cambio di composizione della maggioranza, ma spesso ridefinisce anche altri aspetti della situazione politica. Risolta ladi, si potrà infatti avere un panorama più chiaro del voto per le amministrative in programma per la prossima primavera, in modo particolare delleper eleggere il sindaco. Sperando, ovviamente, che l’emergenza sanitaria in corso non porti a un rinvio del voto in autunno, come avvenuto l’anno scorso per regionali e referendum costituzionale. Fino a questo momento, le certezze in vista delle comunali asono state ben poche, e si è registrato un ritardo da parte di tutti i partiti nell’organizzazione di un voto che per la ...