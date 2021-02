Diffidati Inter-Juventus: i nerazzurri a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno (Di martedì 2 febbraio 2021) Alle 20:45 di martedì 2 febbraio andrà in scena la semifinale di andata tra Inter e Juventus che ai quarti si sono sbarazzati rispettivamente di Milan e Spal. A San Siro tutto pronto per questo primo atto che vede due delle squadre in lotta per il titolo del campionato in corso. Con un occhio ovviamente anche alla situazione dei Diffidati. Lo sa bene l’Inter che in questo match di andata dovrà fare a meno di Lukaku e Hakimi. Sono sei i Diffidati nerazzurri a rischio squalifica. E sono nomi pesanti: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal. Insomma, un cartellino giallo può pesare tantissimo in questa semifinale di andata. Diffidati Juventus Diffidati ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Alle 20:45 di martedì 2 febbraio andrà in scena ladi andata trache ai quarti si sono sbarazzati rispettivamente di Milan e Spal. A San Siro tutto pronto per questo primo atto che vede due delle squadre in lotta per il titolo del campionato in corso. Con un occhio ovviamente anche alla situazione dei. Lo sa bene l’che in questo match di andata dovrà fare a meno di Lukaku e Hakimi. Sono sei i. E sono nomi pesanti: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal. Insomma, un cartellino giallo può pesare tantissimo in questadi andata....

