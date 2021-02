Contagi Covid-19, a Perugia Sospesa Didattica in Presenza (Di martedì 2 febbraio 2021) Le scuole primarie e secondarie di Perugia dovranno tornare alla Didattica a distanza fino al 14 febbraio. Il sindaco Andrea Romizi ha confermato la decisione con un’ordinanza. Dopo gli incontri con i vertici della Regione in sede Anci Umbria, è stata fatta questa scelta per contenere i Contagi da Covid-19. Leggi su youreduaction (Di martedì 2 febbraio 2021) Le scuole primarie e secondarie didovranno tornare allaa distanza fino al 14 febbraio. Il sindaco Andrea Romizi ha confermato la decisione con un’ordinanza. Dopo gli incontri con i vertici della Regione in sede Anci Umbria, è stata fatta questa scelta per contenere ida-19.

