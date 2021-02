Conferenza stampa Malcuit | «Prandelli mi ha promesso fiducia | si aspetta il massimo»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il neo acquisto della Fiorentina Kevinsi è presentato inKevin, neo esterno della Fiorentina arrivato dal Napoli, si è presentato al mondo viola in. FIORENTINA E– «Sono contento di essere a Firenze, sarà un’opportunità per recuperare il tempo perso. Conabbiamo parlato prima del mio arrivo a Firenze, mi hae mi ha detto che da me siil. Gli ho detto subito di sì». L’INFORTUNIO – «Sono ottimista, credo che andrà tutto bene anche se l’anno scorso ho giocato poco. È sempre difficile ripartire quando c’è di mezzo il crociato ma ho ripreso forza mentale». RUOLO – «Sono un esterno ...

OfficialASRoma : ?????? Bentornato Stephan! La conferenza stampa di El Shaarawy - OfficialASRoma : ??? “Sono convinto di avere fatto la scelta migliore” Le parole di Bryan Reynolds nella sua prima conferenza stampa… - FontanaPres : Guido Bertolaso ha accettato ancora una volta di mettersi al servizio del lombardi. La nuova sfida sarà la vacci… - RTaverBella : RT @SkyTG24: 'Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile', ha affermato Guido #Bertolas… - JosefaFarrugia : RT @OfficialASRoma: ??? Le parole di Stephan El Shaarawy nella conferenza stampa di oggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Corriere TV

Ore difficilissime in casa Marsiglia . L'allenatore Villas - Boas ha presentato al club le proprie dimissioni come annunciato in: 'Avevo esplicitamente detto no al trasferimento di Ntcham, non era ciò che ci serviva e il suo nome non era sulla nostra lista. Ho saputo del suo arrivo solo leggendo sulle notizie. ...Ecco ladi presentazione dell'attaccante. Quando sarà pronto. 'Sono stato fermo qualche mese. Dopo la Nazionale mi sono allenato da solo e ho fatto il massimo per arrivare nella ...(Adnkronos). L'obiettivo di Guido Bertolaso è vaccinare tutti i lombardi entro l'estate. Tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l'estate', di ...Io lo ringrazio perché ci dà sicurezza dell'ottimo risultato che otterremo', ha aggiunto Fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ). Fontana: “Bertolaso metterà a disposizione l ...