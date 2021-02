Castel Volturno: morto per lesioni un bimbo di 2 anni, fermato il compagno della madre (Di martedì 2 febbraio 2021) Drammatiche le notizie che arrivano da Castel Volturno, in provincia di Caserta, in Campania. La vicenda ha avuto inizio questa mattina quando una donna di origine liberiana ha portato in condizioni disperate il piccolo figlio di 2 anni in ospedale. Castel Volturno: muore in ospedale un bimbo di 2 anni Sono pochissime le notizie che arrivano dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove questa mattina si è presentata, disperata, una donna tenendo in braccio il proprio piccolo figlio di 2 anni. Il piccolo, giunto in ospedale privo di sensi, è stato immediatamente soccorso. Non appena i medici si sono attivati per curare il piccolo non hanno potuto far altro che accorgersi, sul corpo del piccolo, di alcune ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Drammatiche le notizie che arrivano da, in provincia di Caserta, in Campania. La vicenda ha avuto inizio questa mattina quando una donna di origine liberiana ha portato in condizioni disperate il piccolo figlio di 2in ospedale.: muore in ospedale undi 2Sono pochissime le notizie che arrivano dalla clinica Pineta Grande didove questa mattina si è presentata, disperata, una donna tenendo in braccio il proprio piccolo figlio di 2. Il piccolo, giunto in ospedale privo di sensi, è stato immediatamente soccorso. Non appena i medici si sono attivati per curare il piccolo non hanno potuto far altro che accorgersi, sul corpo del piccolo, di alcune ...

