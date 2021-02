Carelli lascia il Movimento 5 Stelle: "Ha perso l'anima" (Di martedì 2 febbraio 2021) Acue sempre più agitate nel Movimento 5 Stelle . Nel giorno in cui il presidente Fico sale al Quirinale per riferire al capo dello Stato per riferire dell'esito del tavolo sul programma, il deputato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Acue sempre più agitate nel. Nel giorno in cui il presidente Fico sale al Quirinale per riferire al capo dello Stato per riferire dell'esito del tavolo sul programma, il deputato ...

TgLa7 : #Carelli lascia #M5S,ora casa di Centro per riunire scontenti .'Il Movimento ha perso la sua anima' - HuffPostItalia : Carelli lascia i 5 stelle: 'Ora una casa di centro per riunire gli scontenti' - LegaSalvini : TERREMOTO NEL M5S: EMILIO CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E LANCIA “CENTRO-POPOLARI ITALIANI” - licia__ : RT @CianPdc: Oggi il premio 'Buongiorno Principessa' va a Emilio #Carelli che dopo tre anni si sveglia, lascia #M5S e dichiara: 'Troppe vol… - curioso_molto : RT @strange_days_82: Emilio Carelli lascia i 5 stelle per approdare al misto e appoggiare il cdx. Uno dei pochi che merita rispetto #Carell… -