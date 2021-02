(Di martedì 2 febbraio 2021) Ileuropeo suianti-covid semina strascichi pesanti anche al Parlamento europeo. Ieri in Commissione Ambiente, gli eurodeputati di tutti i gruppi hanno chiesto spiegazioni con un fiume di domande alla responsabile della Direzione Salute della Commissione Europea, Sandra Gallina. Ma la prossima settimana in plenaria toccherà avon der Leyen riferire sul braccio di ferro con Astrazeneca che ha ridotto della metà le dosi da consegnare al mercato europeo e che resta sotto accusa da parte di Bruxelles per aver esportato nel Regno Unito e in Canada una parte delle fiale destinate all’Unione. Intanto da Bruxelles e da Berlino si intensificano i contatti con i russi per la produzione di Sputnik in Europa: l’Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell giovedì sarà a Mosca. Gli eurodeputati vogliono ...

Capezzone : +++Ieri a @fuoridalcorotv #fuoridalcoro+++ Clippino 2 (grazie a @strange_days_82 e a @fabiocastelli_) Caos vaccini,… - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Esercito e protezione civile tagliati fuori. 'Ecco perché il piano vaccini è nel caos' Nel mirino la gestione Arcuri. M… - Alberto63Al : RT @Miti_Vigliero: Esercito e protezione civile tagliati fuori. 'Ecco perché il piano vaccini è nel caos' Nel mirino la gestione Arcuri. M… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Caos vaccini, processo a Ursula - HuffPostItalia : Caos vaccini, processo a Ursula -

Ultime Notizie dalla rete : Caos vaccini

vaccino, l'Italia rischia grosso sul taglio delle dosi inviate da Pfizer La curva dei contagi si abbassa in Israele, paese dei record suiI numeri ci dicono che l'Italia ha tagliato il ...... se anche sul Coronavirus e i ristori si fosse fatto così non leggeremmo ogni giorno articoli come ''', spiega Tagliaferri, che parla apertamente di 'modello Piacenza', inteso come ...Gli insuccessi da Napoli a Termini Imerese, il conflitto di interessi, le mascherine. E ora gli sprechi sul vaccino ...In tutta Italia, seppure con tempi diversi, sono iniziate o sono in partenza le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 e ha fatto molto discutere il tilt del ...