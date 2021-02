Anticorpi monoclonali | Palù è per l’uso immediato Ma l’Ue non ci sente | “Abbiamo pochi dati”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Il neo nominato presidente dell’Aifa Giorgioritorna sulla necessità di ricorrere a «un utilizzo ermegenziale» anche in Italia degli, perché di queste armi «bisogno soprattutto ora che c’è carenza di vaccini». Isono una delle cosiddette «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione. Già autorizzati da altri Paesi – un cocktail di questi farmaci, il Regeneron, aveva guarito ingiorni l’ex presidente Usa Donald Trump – in Europa e in Italia si trovano in una situazione di stallo. Questo nonostante, aggiunge, siano «salvavita» e «sulla loro efficacia ci sono fior di studi e nessuna ...

ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - MediasetTgcom24 : Covid, Palù (Aifa): 'Nessun dubbio sugli anticorpi monoclonali, usarli ora' #monoclonali - fattoquotidiano : #MONOCLONALI Potrebbe essere il giorno della svolta [di Thomas Mackinson] - sabrinamanzocc1 : RT @valy_s: #COVID19 #AIFA accelera sugli anticorpi monoclonali: riunione straordinaria della Commissione tecnico-scientifica per l’autori… - AwAndreaVisani : RT @lucianocapone: Scrive l'ex dg di Aifa @luca__pani che sono incomprensibili i ritardi dell'Italia (ovvero del'Aifa) sull'autorizzare deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticorpi monoclonali

È attesa per oggi una riunione straordinaria della Commissione tecnico - scientifica dell'Agenzia italiana dei farmaco (Aifa) per discutere deglie per valutare un'...Riunione straordinaria dell'Aifa sugli. Istat: 'Nel 2020 calo dell'8,8% del Pil'Sono ore decisive per gli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences. Per la terapia su cui sta lavorando il Mad Lab coordinato da Rino Rappuoli potrebbe arrivare il via libera dall'Aifa, l'agenzi ...È attesa per oggi una riunione straordinaria della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana dei farmaco (Aifa) per discutere degli anticorpi monoclonali e per valutare un'autorizzazione ...