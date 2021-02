Amici, cosa “guadagnano” i concorrenti e gli allievi? (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono ancora tante le domande che aleggiano intorno al programma Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ecco alcune curiosità sul talent più amato dagli italiani. Gli allievi di Amici guadagnano uno stipendio? Il talent di Amici è nei cuori del grande pubblico televisivo da oltre venti anni. Condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha sfornato negli anni quelli che sono poi i nuovi talenti della musica e del ballo nostrano. Del programma sappiamo tantissimo, ma ci sono ancora tantissime curiosità che non sono state svelate ai telespettatori. Ad esempio: gli allievi della scuola percepiscono uno stipendio? Come sappiamo gli allievi vivono nelle casette messe a disposizione dalla produzione Mediaset. Siccome sono costantemente impegnati con ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono ancora tante le domande che aleggiano intorno al programma, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ecco alcune curiosità sul talent più amato dagli italiani. Glidiuno stipendio? Il talent diè nei cuori del grande pubblico televisivo da oltre venti anni. Condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha sfornato negli anni quelli che sono poi i nuovi talenti della musica e del ballo nostrano. Del programma sappiamo tantissimo, ma ci sono ancora tantissime curiosità che non sono state svelate ai telespettatori. Ad esempio: glidella scuola percepiscono uno stipendio? Come sappiamo glivivono nelle casette messe a disposizione dalla produzione Mediaset. Siccome sono costantemente impegnati con ...

Cate__000 : RT @legillimens_x: io ai miei amici Giulia e Pierpi vorrei dire solo una cosa: #prelemi - casino90210 : RT @SebastianoSidot: @RutaAllTheWay In più messa in discussione dai suoi cosiddetti amici Tommy e Stefy.... la cosa più brutta.... Poi non… - hrdcrimar : RT @legillimens_x: io ai miei amici Giulia e Pierpi vorrei dire solo una cosa: #prelemi - legillimens_x : io ai miei amici Giulia e Pierpi vorrei dire solo una cosa: #prelemi - alkaid_rt : RT @lisadagliocchib: La cosa peggiore per i potenti è che non possono fidarsi degli amici. ??? Eschilo #LaTragediaGreca #SalaLettura http… -