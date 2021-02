Alessia Marcuzzi risponde alle accuse: “Io che raccomando Carlotta? Ma è una follia” (Di martedì 2 febbraio 2021) Carlotta Dell’Isola è entrata nella casa del Grande Fratello Vip perché raccomandata da Alessia Marcuzzi? L’accusa è stata mossa da un’ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso, ma la Marcuzzi ha prontamente replicato via social. Secondo la Calesso, Carlotta era vincolata dai termini del contratto che tutti i concorrenti di Temptation Island devono firmare, per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 febbraio 2021)Dell’Isola è entrata nella casa del Grande Fratello Vip perché raccomandata da? L’accusa è stata mossa da un’ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso, ma laha prontamente replicato via social. Secondo la Calesso,era vincolata dai termini del contratto che tutti i concorrenti di Temptation Island devono firmare, per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Carlotta Dell'Isola in Finale perché raccomandata da Alessia Marcuzzi': la rivelazione shock - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, la FOTO che sconvolge tutti, sotto ha solo gli slip - infoitcultura : Alessia Marcuzzi sdraiata in bikini sulla spiaggia: ecco il paradiso in una FOTO - infoitcultura : Gf Vip, una concorrente è raccomandata? “Protetta da Alessia Marcuzzi” - infoitcultura : Alessia Marcuzzi si commuove: la sorpresa della figlia Mia è irresistibile -