Afghanistan | tre attentati a Kabul | due morti

(Di martedì 2 febbraio 2021) Due persone sono morte in una serie dinell’ora di punta. Lo riferisce il portavoce della polizia, Ferdaws Faramarz, precisando che nella prima esplosione sono rimaste uccise due persone e altre due ferite, mentre nella terza esplosione non ci sono state vittime. Gli attacchi nelle ore più trafficate della mattina sono diventati una delle pratiche preferite dagli insorti, che fanno esplodere a distanza bombe piazzate sotto ai veicoli. Nel nord della capitale afghana, invece, è stato preso di mira un camioncino della polizia ma non ci sono stati ne’ne’ feriti. Ansa L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Due persone sono morte in una serie di attentati a Kabul nell'ora di punta. Lo riferisce il portavoce della polizia, Ferdaws Faramarz, precisando che nella prima esplosione sono rimaste uccise due persone e altre due ferite, mentre nella terza esplosione non ci sono state vittime.