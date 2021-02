29enne uccisa a coltellate per strada a Lecce: catturato il presunto omicida (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera il brutale omicidio della provincia di Lecce, dove una 29enne è stata ritrovata morta per strada, uccisa a coltellate. Nelle ultime ore i Carabinieri hanno cercato senza sosta di rintracciare l’ex compagno e questa mattina è arrivata la notizia, appena qualche minuto fa, della cattura del presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio. catturato il presunto responsabile Le notizie sono ancora poche ma gli agenti del commissariato di Otranto avrebbero fermato l’uomo mentre cercava di raggiungere a piedi un mezzo con il quale allontanarsi dalla zona. L’uomo sarebbe l’ex fidanzato della 29enne con precedenti penali. Stando a quanto rivela Tgcom, al momento della cattura aveva gli indumenti e lo zainetto che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera il brutale omicidio della provincia di, dove unaè stata ritrovata morta per. Nelle ultime ore i Carabinieri hanno cercato senza sosta di rintracciare l’ex compagno e questa mattina è arrivata la notizia, appena qualche minuto fa, della cattura delresponsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio.ilresponsabile Le notizie sono ancora poche ma gli agenti del commissariato di Otranto avrebbero fermato l’uomo mentre cercava di raggiungere a piedi un mezzo con il quale allontanarsi dalla zona. L’uomo sarebbe l’ex fidanzato dellacon precedenti penali. Stando a quanto rivela Tgcom, al momento della cattura aveva gli indumenti e lo zainetto che ...

