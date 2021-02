Zenga contro l’ex Roberta Termali: “Mi ha mandato un messaggio, non le ho risposto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Live Non è la D’Urso ieri sera Walter Zenga ha affrontato le cinque sfere l’ex portiere della Nazionale Walter Zenga ha risposto alle accuse nel salotto di Barbara D’Urso. Dopo essere intervenuto al Grande Fratello Vip e aver incontrato il figlio Andrea, concorrente del Gf Vip, Zenga è stato prima intervistato dalla conduttrice di Live Non è la D’Urso e poi ha affrontato le cinque sfere, dove in quella Gold, era seduto suo figlio Jacopo, con il quale Walter ha un bel rapporto. l’ex portiere ha commentato l’incontro con il figlio Andrea: «Sono sereno, non arrabbiato ma un po’ deluso sì. Andrea è quello che dei miei figli mi assomiglia di più. Io sono orgoglioso di lui, sta facendo un percorso molto bello». Poi ha parlato del fratello di Andrea, suo figlio Nicolò: «Io ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) A Live Non è la D’Urso ieri sera Walterha affrontato le cinque sfereportiere della Nazionale Walterhaalle accuse nel salotto di Barbara D’Urso. Dopo essere intervenuto al Grande Fratello Vip e aver incontrato il figlio Andrea, concorrente del Gf Vip,è stato prima intervistato dalla conduttrice di Live Non è la D’Urso e poi ha affrontato le cinque sfere, dove in quella Gold, era seduto suo figlio Jacopo, con il quale Walter ha un bel rapporto.portiere ha commentato l’incon il figlio Andrea: «Sono sereno, non arrabbiato ma un po’ deluso sì. Andrea è quello che dei miei figli mi assomiglia di più. Io sono orgoglioso di lui, sta facendo un percorso molto bello». Poi ha parlato del fratello di Andrea, suo figlio Nicolò: «Io ...

