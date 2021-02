Vaccino anti-Covid, le prenotazioni over 80 nel caos: nel Lazio in tilt la piattaforma della Regione, in Campania non c'è servizio a domicilio (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Giunta Zingaretti sposta l'avvio a mezzogiorno per un problema tecnico: molti in attesa da mezzanotte, difficoltà al telefono. L'assessorato della Giunta De Luca non dà indicazioni sull'assistenza a casa. Per mettersi in lista basta il codice fiscale. Come funziona e cosa... Leggi su repubblica (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Giunta Zingaretti sposta l'avvio a mezzogiorno per un problema tecnico: molti in attesa da mezzanotte, difficoltà al telefono. L'assessoratoGiunta De Luca non dà indicazioni sull'assistenza a casa. Per mettersi in lista basta il codice fiscale. Come funziona e cosa...

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo p… - Jun_Kobayakawa : RT @repubblica: Vaccino anti-Covid, le prenotazioni over 80 nel caos: nel Lazio in tilt la piattaforma della Regione, in Campania non c'è s… - AssembleaER : Sanità. Tagliaferri (Fdi): serve un piano anti spreco per il vaccino contro il Covid -